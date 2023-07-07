Лыжник Большунов сообщил о запуске личного бренда одежды

Вскоре появится бренд одежды имени лыжника Александра Большунова. Об этом рассказал он сам.

«Анонсируем это позже, наверное, через месяц. Может, через полтора. Когда будет официальная презентация, тогда все по полочкам разложим. Именно в этом направлении хотелось давно зайти, выпустить линейку одежды или еще что‑то. Хотел, чтобы это был не зарубежный бренд, а российский с русскими буквами, чтобы это было на нашем русском языке, тот же логотип.

Есть много больших спортсменов, которые выпускают свою одежду, она реально качественная. Для моей команды, которая разрабатывает все это, помогает мне, задача зайти так, чтобы товар был качественным. Например, перчатки, мы их тестируем пять-шесть лет в группе Юрия Викторовича Бородавко. Еще главное, чтобы цена была доступная, находимся в среднем сегменте.

Будет ли это целая линейка одежды? Будут добавляться товары. Даже выпустить перчатки – это сложный процесс. Идея, логотип – все это мы начали сразу после Игр в Пекине. Я пытался сам рисовать, наброски придумывал.

Логотип чисто сам сделал, я предлагал свои варианты, в телефоне пером рисую, а потом дальше, дальше и дальше. Это большое количество вариантов я показал команде, и в конце концов финальный логотип немного претерпел изменений», – сообщил трехкратный олимпийский чемпион.