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    • Экс-хоккеисту Буре вручили орден Александра Невского – это поручение Путина

    Экс-хоккеисту Буре вручили орден Александра Невского – это поручение Путина

    Бывший хоккеист Павел Буре удостоен ордена Александра Невского. Это распоряжение президента Владимира Путина.

    «Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам, члену Совета ИИХФ Павлу Буре, легендарной «Русской ракете» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина был вручен орден имени Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

    Награду вручал помощник президента Игорь Левитин», – сообщила Федерация хоккея России.

    Источник: ФХР

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