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    • Чернышенко на встрече с Путиным: «Все идет по плану, 53% населения вовлечено в занятия спортом»

    Чернышенко на встрече с Путиным: «Все идет по плану, 53% населения вовлечено в занятия спортом»

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече Владимира Путина с членами правительства заявил, что 70 миллионов человек в стране занимаются спортом.

    «Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.

    Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.

    Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.

    В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край». – сказал Чернышенко.

    Источник: ТАСС

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