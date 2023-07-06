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  • Чернышенко на встрече с Путиным: «Все идет по плану, 53% населения вовлечено в занятия спортом»

Чернышенко на встрече с Путиным: «Все идет по плану, 53% населения вовлечено в занятия спортом»

6 июля 2023, 09:40
5

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече Владимира Путина с членами правительства заявил, что 70 миллионов человек в стране занимаются спортом.

«Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.

Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.

Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.

В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край». – сказал Чернышенко.

«Вы планировали какие-то соревнования. Не помните?»: Чернышенко забыл про Игры БРИКС на совещании с Путиным

Источник: ТАСС
Комментарии (5)
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Ziklop
1688626337
пистапол , сразу надо было звизданул бы что 150% ! всё идёт по плану! падения и деградации?
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Romeo 123
1688628063
146% вот так будет по точнее
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erybov1965
1688629820
Приписки у нас,наверное еще долго не изжить,но и сложно проверить.Поэтому,кто говорит обратное,его можно тоже так назвать,как и Чернышенко.Но,если честно,последнее время непрофессиональному спорту,гораздо больше уделяют внимания,чем раньше.А если нет,то вопросы надо задавать руководителям регионов,где вы проживаете.Все познается в сравнении.
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Дядя Серёжа
1688635490
Кто из вас смотрит спортивные репортажи по ТВ? Вот... смотришь футбол - футболист, хоккей - хоккеист, лёгкую атлетику - ты вообще многоборец. Вот и меня псчитал раз 15 за различные виды спорта, которыми я интересуюсь. Статистика не врёт
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