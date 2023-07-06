Чернышенко на встрече с Путиным: «Все идет по плану, 53% населения вовлечено в занятия спортом»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече Владимира Путина с членами правительства заявил, что 70 миллионов человек в стране занимаются спортом.

«Этот год у нас юбилейный, столетие в сфере спорта – столетие образования органов управления в сфере спорта, и по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов.

Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы нам поставили – чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом.

Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек.

В числе лучших регионов – Вологодская, Белгородская, Воронежская области, Республика Карелия и Приморский край». – сказал Чернышенко.

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