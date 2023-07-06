Сотникова – о допинг-тесте в 2014-м: «Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии»

Фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопросы о допинг-деле Камилы Валиевой.

– Мне кажется, все прекрасно видели, в каком она была состоянии, особенно когда ее уже допустили и она вышла на короткую программу. Ну, 15-летний ребенок, который вышел на Олимпиаду… У нее все шансы взять еще одно золото, а тут с каждых сторон: тут СМИ, тут сообщения какие-то, комментарии. Понятное дело, что она, наверное, не читала это все, но тем не менее это психологически очень тяжело.

– Как ты думаешь: она ходила в капюшоне, пряталась, на нее нападали журналисты – это специально было сделано?

– Не знаю, все возможно.

– Был ли это еще один способ подавить россиян?

– Может быть, потому что... Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо. А тут другая история.

Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии. А представляете: ребенок, который выступил, уже взял золото, и ей нужно только выйти еще раз и еще раз взять золото, допустим... Понятное дело, у нас еще две девочки, которые выступали, и там все это было непредсказуемо, кто же возьмет.

Но из-за того, что вот эта вся история произошла, я не знаю, как она (Валиева) просто нашла в себе силы выйти.