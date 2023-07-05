Ришо поставил произвольную программу Семененко

Французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу Евгению Семененко. Об этом сообщил тренер чемпиона России по фигурному катанию Алексей Мишин.

«В этом сезоне я пригласил в Питер моего хорошего приятеля Бенуа Ришо, чья творческая карьера много лет назад начиналась с сотрудничества со мной и моими подопечными.

Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Вспоминаю его первые шаги, постановки Лизе (Туктамышевой), Андрею Лазукину и другим нашим ученикам.

Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю – Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста – оно удивляет.

Был рад снова сотрудничать с ним, и такое же ощущение у Жени Семененко, которому была поставлена произвольная программа.

По старой дружбе повезло Роме Хамзину и Агате Петровой, которые получили короткие программы от мэтра с мировым именем», – сказал Мишин.