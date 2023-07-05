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    Ришо поставил произвольную программу Семененко

    Французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу Евгению Семененко. Об этом сообщил тренер чемпиона России по фигурному катанию Алексей Мишин.

    «В этом сезоне я пригласил в Питер моего хорошего приятеля Бенуа Ришо, чья творческая карьера много лет назад начиналась с сотрудничества со мной и моими подопечными.

    Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Вспоминаю его первые шаги, постановки Лизе (Туктамышевой), Андрею Лазукину и другим нашим ученикам.

    Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю – Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста – оно удивляет.

    Был рад снова сотрудничать с ним, и такое же ощущение у Жени Семененко, которому была поставлена произвольная программа.

    По старой дружбе повезло Роме Хамзину и Агате Петровой, которые получили короткие программы от мэтра с мировым именем», – сказал Мишин.

    Источник: «Чемпионат»

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