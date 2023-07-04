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    • Юко Кавагути объяснила решение принять российское гражданство: «Чтобы внести больше разнообразия в свою жизнь. В Японии всe слишком комфортно»

    Юко Кавагути объяснила решение принять российское гражданство: «Чтобы внести больше разнообразия в свою жизнь. В Японии всe слишком комфортно»

    Бывшая российская фигуристка Юко Кавагути рассказала, почему получила паспорт России. От японского она отказалась.

    Кавагути выступала в паре с Александром Смирновым.

    • Она – 2-кратная чемпионка Европы и 2-кратный бронзовый призер чемпионатов мира по фигурному катанию.

    – Ради возможности получать удовольствие от того, что ты делаешь, ты отказалась от японского гражданства?

    – Глупая, да.

    – Глупая?

    – Может, легкомысленная немножко. Мама всегда мне говорит – делай то, от чего у тебя в душе подъем идет. Тогда от смены гражданства у меня душа пела. Поэтому я так сделала, а не ради Олимпиады. Но когда я поменяла паспорт, то почувствовала, что от меня японская душа оторвалась. И мне больно было.

    – Двойное гражданство запрещено. А обратно японское можно получить?

    – Да, можно. Если я буду долго жить в Японии. Но тогда – до свидания, Россия.

    – А ты не хочешь «до свидания, Россия»?

    – Пока нет, у меня работа есть. Я получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. Не ради Олимпиады. А в России моя жизнь пока интересная. В Японии как-то все аккуратно, удобно... Слишком удобно.

    – А почему ты не вернулась в Японию после завершения карьеры?

    – В Японии я ноль, никто. Кто меня там знает? Я за Японию не выступала. Ну вернусь я в Японию – и что? Тренером быть особо никак, парного катания там нет.

    Источник: подкаст «Произвольная программа»

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    04.07.2023 19:00
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