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    • Роналдо пришел на показ Виктории Бекхэм в компании новой невесты – она младше бразильца на 14 лет

    Роналдо пришел на показ Виктории Бекхэм в компании новой невесты – она младше бразильца на 14 лет

    В Париже состоялся показ, организованный супругой экс-игрока сборной Англии и владельца американского «Интера» Дэвида Бекхэма Викторией.

    Мероприятие посетил бывший одноклубник Бекхэма по «Реалу» Роналдо. Он пришел в компании Селины Локс.

    • Роналдо и Бекхэм были в «Реале» с 2003 по 2007 год.
    • Победитель чемпионата мира по футболу 2002 Роналду года провел 177 матчей за «Реал», забив 103 гола и отдав 35 результативных передач.
    • Бекхэм сыграл 159 матчей за испанский клуб, забив 20 голов и отдав 52 передачи.

    Спутница Роналдо Локс начинала карьеру как фотомодель. Она работала для таких брендов, как Vogue, Dior и других.

    Затем Селина запустила собственный бренд средств по уходу за волосами. Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромной популярностью и продается в по всему миру.

    Пара встречается с 2022 года. В январе 2023 года Роналдо сделал избраннице предложение.

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2023 16:48
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