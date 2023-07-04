Роналдо пришел на показ Виктории Бекхэм в компании новой невесты – она младше бразильца на 14 лет

В Париже состоялся показ, организованный супругой экс-игрока сборной Англии и владельца американского «Интера» Дэвида Бекхэма Викторией.

Мероприятие посетил бывший одноклубник Бекхэма по «Реалу» Роналдо. Он пришел в компании Селины Локс.

Роналдо и Бекхэм были в «Реале» с 2003 по 2007 год.

Победитель чемпионата мира по футболу 2002 Роналду года провел 177 матчей за «Реал», забив 103 гола и отдав 35 результативных передач.

Бекхэм сыграл 159 матчей за испанский клуб, забив 20 голов и отдав 52 передачи.

Спутница Роналдо Локс начинала карьеру как фотомодель. Она работала для таких брендов, как Vogue, Dior и других.

Затем Селина запустила собственный бренд средств по уходу за волосами. Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромной популярностью и продается в по всему миру.

Пара встречается с 2022 года. В январе 2023 года Роналдо сделал избраннице предложение.