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    • Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все отлично. Роналду времен «Реала» был проблемой»

    Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все отлично. Роналду времен «Реала» был проблемой»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси после победы над французами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Против Месси у нас получается всегда отлично с точки зрения результата, в том числе на уровне сборных. С другой стороны, Криштиану Роналду времен «Реала» был для нас проблемой. Но Лео я уважаю за его выступление на чемпионате мира-2022.

    Индивидуально Месси выступил на ЧМ-2022 невероятно. Он тащил сборную Аргентины на себе. За «ПСЖ» ему нелегко играть. В такой команде трудно найти баланс», – сказал Мюллер.

    • У Месси нет результативных действий против «Баварии» в 4 матчах подряд. Он не забивает мюнхенцам с мая 2015 года.

    Источник: твиттер Георга Хольцнера

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    04.07.2023 15:55
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