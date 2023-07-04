Томас Мюллер: «Против Месси у «Баварии» всегда все отлично. Роналду времен «Реала» был проблемой»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси после победы над французами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Против Месси у нас получается всегда отлично с точки зрения результата, в том числе на уровне сборных. С другой стороны, Криштиану Роналду времен «Реала» был для нас проблемой. Но Лео я уважаю за его выступление на чемпионате мира-2022.

Индивидуально Месси выступил на ЧМ-2022 невероятно. Он тащил сборную Аргентины на себе. За «ПСЖ» ему нелегко играть. В такой команде трудно найти баланс», – сказал Мюллер.