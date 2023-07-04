Гонщица ушла в порно ради денег, а через три года вернулась на трек – с поддержкой OnlyFans. И даже неплохо гоняет!

В мире автоспорта известно истории гонщицы Рени Грэйси. В начале десятых она считалась одной из самых талантливых в своем поколении. Но известность Грэйси получила благодаря съемкам в порнографическом роликах и OnlyFans. Правда, в итоге она вернулась в автоспорт.

Рени говорила: «Думаю, мне не хватало желания, когда однажды я поняла, что не так хороша, как другие. Результатов не было, найти бюджет не получалось. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться и двигаться дальше».

А так она выглядела в 2016-м:

И позже:

Грэйси рассказывал: «Я продавала машины на авторынке, трясла там задницей, и пара знакомых предложили мне начать с OnlyFans. В первую же неделю заработала 3000 долларов. Уйти в порно – лучшее решение в моей жизни! Верите или нет, но мой отец все знает и поддерживает меня. В среднем я зарабатываю по $2500 в день и до $18000 в неделю. Благодаря этим деньгам через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет», – делилась Рени.

Но в апреле-2023 28-летняя Грэйси вернулась в автоспорт. Она перешла в серию GT World Challenge Australia (региональное подразделение мировых гонок класса ГТ) на «Ауди» R8 LMS EVO II в классе GT Trophy в составе команды Nineteen Corporation. При поддержке OnlyFans! В первой гонке она заняла 12-е место.

Грэйси планирует и дальше продвигать свою автокарьеру, не уходя из индустрии развлечений.