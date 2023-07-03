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    • Усик вспомнил, как ему предлагали сдать бой: «Вот тебе деньги – надо продать финал»

    Усик вспомнил, как ему предлагали сдать бой: «Вот тебе деньги – надо продать финал»

    Украинский боксер Александр Усик признался, что ему предлагали деньги за сдачу боя.

    «Это спорт больших достижений. Ко мне подходили и говорили: «Вот тебе деньги – надо продать финал». Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Чувак говорит: «Я понял, денюжка не интересует». Я говорю: «В таком формате нет».

    Когда приходят к человеку, который олимпийский чемпион и чемпион мира, и говорят: «Вот тебе деньги и ты должен политически как-то уступить».

    Он 30 лет ходит в зал, потеет, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь, и он может себе позволить много каких-то вещей, и ему говорят «надо продаться», – заявил Усик.

    Источник: Sports.ru

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