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    • Гиггз: «Криштиану считался отличным одноклубником до тех пор, пока вам не нужно было воспользоваться зеркалом в раздевалке»

    Гиггз: «Криштиану считался отличным одноклубником до тех пор, пока вам не нужно было воспользоваться зеркалом в раздевалке»

    Бывший футболист «МЮ» Райан Гиггз рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

    «Люди забывают, что у него был трудный старт в «Манчестер Юнайтед», но он всегда делал и делает все, что в его силах, чтобы быть лучшим. Это невероятный атлет и игрок, лучший игрок, с которым я когда-либо играл.

    Он считался отличным одноклубником до тех пор, пока вам не нужно было воспользоваться зеркалом в раздевалке… Сперва напротив зеркала сидел Бекхэм, а потом пришел Криштиану и занял это место. Поэтому, если вам нужно было зеркало, вам нужно было ждать!» – сказал Гиггз.

    Источник: «Бомбардир»

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