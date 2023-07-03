Гиггз: «Криштиану считался отличным одноклубником до тех пор, пока вам не нужно было воспользоваться зеркалом в раздевалке»

Бывший футболист «МЮ» Райан Гиггз рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

«Люди забывают, что у него был трудный старт в «Манчестер Юнайтед», но он всегда делал и делает все, что в его силах, чтобы быть лучшим. Это невероятный атлет и игрок, лучший игрок, с которым я когда-либо играл.

Он считался отличным одноклубником до тех пор, пока вам не нужно было воспользоваться зеркалом в раздевалке… Сперва напротив зеркала сидел Бекхэм, а потом пришел Криштиану и занял это место. Поэтому, если вам нужно было зеркало, вам нужно было ждать!» – сказал Гиггз.