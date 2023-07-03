Куртуа – об ужине «Реала»: «Мы договорились на 21:30. Бэйл сказал: «Я не приду, я ложусь спать в 23:00»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил, почему Гарету Бэйлу было тяжело стать своим среди игроков мадридской команды.

«Я живу как человек, который родился и вырос в Мадриде. Я ем поздно, ложусь спать поздно... это такой образ жизни.

Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и (Тони) Кроос не явились. Они посчитали, что ужин был назначен на слишком позднее время. Мы договорились встретиться в ресторане к 21:30, а ужинать начали около 22:15, к полуночи мы пили кофе. Мы ложимся спать около часа ночи. Тренировка начинается в 11 утра. Думаю, что это идеальное время. Но Бэйл сказал нам: «Я не приду к вам, ребята. Я ложусь спать в 23:00.

На вопрос, как в «Реале» называют Бэйла, Тибо ответил: «Гольфист». «Очень сложно описать Гарета одним словом. Я бы сказал, что у него так много талантов, но жаль, что этот талант не может сиять так часто», – сказал Куртуа.