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    • На церемонии Laureus Лионеля Месси и его жену Антонеллу ждал неловкий момент

    На церемонии Laureus Лионеля Месси и его жену Антонеллу ждал неловкий момент

    8 мая в Париже прошла церемония Laureus World Sports Awards, почти весь вечер камеры были примагничены к Лео Месси – он стал первым спортсменом, забравшим 2 награды Laureus за один вечер.

    Однако еще перед награждением у Лео случился не самый приятный момент с Антонеллой. Учитывая, как часто Месси с женой появляются на подобных церемониях, даже такая секундная неловкость выглядит непривычно.

    Вероятно, Месси подумал, что Антонелла должна сделать шаг для сближения. А Антонелла, протянув руку, ждала шага Лео.

    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 12:50
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