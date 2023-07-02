На церемонии Laureus Лионеля Месси и его жену Антонеллу ждал неловкий момент

8 мая в Париже прошла церемония Laureus World Sports Awards, почти весь вечер камеры были примагничены к Лео Месси – он стал первым спортсменом, забравшим 2 награды Laureus за один вечер.

Однако еще перед награждением у Лео случился не самый приятный момент с Антонеллой. Учитывая, как часто Месси с женой появляются на подобных церемониях, даже такая секундная неловкость выглядит непривычно.

Вероятно, Месси подумал, что Антонелла должна сделать шаг для сближения. А Антонелла, протянув руку, ждала шага Лео.