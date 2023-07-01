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    • «Конор выглядит так, будто он вот-вот станет звездой следующего фильма «Старски и Хатч». Макгрегор радикально изменил свой стиль

    «Конор выглядит так, будто он вот-вот станет звездой следующего фильма «Старски и Хатч». Макгрегор радикально изменил свой стиль

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поразил поклонников, радикально изменив свой стиль. Макгрегор сменил не только весовую категорию, но и внешний вид. Теперь он с усами, которые заменили привычную безобразную бороду.

    Conor McGregor has a unique new look

    Неизвестно, понимал ли это Конор, но сравнений с Халком Хоганом избежать было невозможно.

    💭 «Халк Макгрегор или Конор Хоган».

    💭 «Конор Хоган, брат».

    💭 «Конор Макгрегор выглядит так, будто он вот-вот станет звездой следующего фильма «Старски и Хатч».

    💭 «Бро, ты выглядишь как Гробовщик лучших времен WWE».

    💭 «Конор Лидделл или Чак Макгрегор?»

    💭 «Да, этот чувак не будет драться. Он полностью потерял себя».

    Источник: Sports.ru

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    01.07.2023 21:54
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