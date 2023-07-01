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  • Бывший голкипер ЦСКА про жизнь в США: «Зарплаты в разы выше, чем у нас, продукты – копейки, ассортимент и качество выше. Снимаю квартиру 50-60 квадратов за 1800 долларов в месяц»

Бывший голкипер ЦСКА про жизнь в США: «Зарплаты в разы выше, чем у нас, продукты – копейки, ассортимент и качество выше. Снимаю квартиру 50-60 квадратов за 1800 долларов в месяц»

1 июля 2023, 15:43

Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов доволен жизнью в США.

– Сколько стоит жить в Майами?

– После коронавируса многие американцы стали переезжать во Флориду из-за мягких ограничений. Ценник на жилье взлетел.

Снимаю квартиру 50-60 квадратов в таунхаусе за 1800 долларов в месяц. В цену включены все коммунальные услуги (до 100 долларов в месяц), интернет и парковка. Это считается дешево. Нормальные квартиры стоят от 2500 долларов.

Ассортимент продуктов гораздо выше. Некоторые дешевле, чем в России. Огромный кусок очищенного лосося стоит 20 долларов. Ананас – 2 доллара за штуку. Качество продуктов выше. Хлеб невкусный, в него добавляют сахар. Нормальный стоит дороже: буханка около 5 долларов.

Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, поэтому продукты для местных – копейки. Знакомый работает handyman-ом. Типа мужа на час: прикрутить картину, поменять розетку, заменить кран. Он получает 45-55 долларов в час.

Другой уже десять лет живет в Нью-Йорке, работает юристом. Недавно перешел в новую фирму: зарплата 200 тысяч в год плюс гарантированная годовая премия – 600 тысяч. Минус налоги, но все равно получается прилично.

Во Флориде товары в супермаркетах и аптеках не облагаются налогом. В других штатах на кассе при оплате накидывают налог. В Чикаго 10,25%, например. А еще там легализованы марихуана и оружие.

Бензин стоит по-разному в зависимости от штата. В Чикаго 4,8 доллара, во Флориде – 3,3 за галлон [3,8 литра]. Цены постоянно скачут. В октябре бензин стоил 3,15, потому что нефтяные компании были освобождены от налога. Сомневаюсь, что в России такая схема возможна.

Источник: Sports.ru
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