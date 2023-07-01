«Не согласился бы ни на какой бой с представителем России»: Александр Усик объяснил свою позицию

Украинский боксер Александр Усик не планирует проводить бой с каким-либо соперником из России.

«Cейчас я не представляю себе поединка с российским боксером. Но, честно говоря, и сам бы этого не хотел. Не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Но вообще-то я и не думаю об этом. Там не с кем боксировать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью ютуб-каналу KOLOSEUM.