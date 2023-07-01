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    • Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным

    Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным

    Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с коллегой Андреем Лазукиным. Они были вместе несколько лет до 2020 года.

    – Насколько существенно влияние бойфрендов или подруг на фигуристов?

    – Как на обычного человека. Не разделяю жизнь фигуриста и обычную жизнь. Что в обычной жизни помогает, то и мне в спорте тоже помогает.

    Не знаю, как бы я жила без друзей и подруг. Я люблю общаться, достаточно компанейский человек в ближнем круге. Мне это помогает. Молодой человек тоже помогает, если только это не токсичные отношения.

    Благо, что я в таких не была. У нас было взаимопонимание и поддержка, потому что мы занимались одним делом и была одинаковая жизнь. Мы прекрасно понимали друг друга.

    – Насколько важно, чтобы в фигурном катании партнер занимался такой же деятельностью? Могут ли фигуристы встречаться с юристами, строителями и представителями других профессий?

    – Встречаться можно с кем угодно. Не могу судить, потому что у меня не было отношений с людьми не из спорта. Но мне точно не мешало, что мы оба занимались одним делом.

    Говорят, что лучше иметь разную работу, чтобы не надоедать друг другу. Мне, наоборот, было приятно в компании молодого человека на льду и дома.

    Но мы не катались в паре. Мы катались на одном льду, но у нас была разная деятельность, потому что каждый делал свою работу.

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.07.2023 15:06
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