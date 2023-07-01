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  • Кудрявцева – о квартирах, которые строил Усманов: «После того, как я закончила, нам дали определенную сумму в качестве награды за Олимпийские игры, это личная инициатива Алишера Бурхановича»

Кудрявцева – о квартирах, которые строил Усманов: «После того, как я закончила, нам дали определенную сумму в качестве награды за Олимпийские игры, это личная инициатива Алишера Бурхановича»

1 июля 2023, 13:26

Бывшая гимнастка Яна Кудрявцева рассказала, как главный тренер сборной России Ирина Винер помогла ей с квартирой.

– Почему живете в Новогорске? Ведь карьера закончена, на базу, которая рядом, больше ездить не надо.

– Это длинная история. Когда ушла из спорта, думала, что никогда не куплю где-то здесь квартиру. С 12 лет в этом районе, хотелось пожить в другом месте.

Но после того, как я закончила, нам дали определенную сумму в качестве награды за Олимпийские игры, это личная инициатива Алишера Бурхановича Усманова. Вскоре Ирина Александровна позвонила, сказала: «Мы подарили вам деньги, а Алишер Бурханович строит квартиры. Посмотри, может, понравится». Я не могла не уважить и поехала.

Мне жилье понравилось, но оно оказалось очень дорогим – даже того, что нам подарили, не хватало. Винер спросила: «Какая тебе понравилась? Отдаю за полцены» – не знаю, можно это рассказывать или нет. Я сказала: «Тогда возьму две!»

– Круто, молодец! А что со второй?

– Там живут родители. Они жили в не очень хорошем районе, мы не из миллионеров. Я подарила им квартиру.

– Думаю, родители счастливы. Когда все так сложилось, не жалеешь, что база рядом?

– Предложение сделали очень выгодное, было глупо от него отказываться. Но я не сразу стала здесь жить. У мужа жилье в центре, на Мосфильме, какое-то время отдыхала там от Новогорска – и даже успела соскучиться.

– Все-таки тянуло сюда?

– Да, здесь без навигатора ориентируюсь, хотя и блондинка. Химки знаю как свои пять пальцев.

Источник: ютуб-канал Аллы Шишкиной
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