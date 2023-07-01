Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Эрлинг Холанд больше не скрывает отношения с 19-летней девушкой Изабель: «Она известна своей красотой»

    Эрлинг Холанд больше не скрывает отношения с 19-летней девушкой Изабель: «Она известна своей красотой»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд перестал скрывать свою возлюбленную. Он встречается с соотечественницей Изабель Хаугсенг Йохансен, которой 19 лет. Они вместе не один год, она тоже занимается футболом. У Изабель нет соцсетей, норвежка не афиширует отношения с самым дорогим игроком планеты. Помимо футбола девушка работает в магазине одежды и заочно заканчивает учебу.

    Однако теперь пара появляется на публике свободно. Изабель была вместе с избранником на недавнем праздновании «Сити» чемпионства. Она была как на поле, так и на вечеринке, куда норвежцы пришли в нарядах пижамного типа.

    Пара познакомилась в Норвегии во время занятий в академии клуба «Брюн». Отношения начались позднее – когда Холанд уже выступал за дортмундскую «Боруссию». На публике их впервые заметили в прошлом году во время чемпионата мира – в испанской Марбелье.

    «Их отношения кажутся довольно серьезными. Изабель ездила в Германию и Англию, чтобы увидеться с Эрлингом. Изабель хорошо известна своей красотой в Брюне. Они всегда знали друг друга», – это слова одного из приближенных к паре.

    Еще пару заметили перед Новым годом в ресторане Ivy в Манчестере.

    Совет да любовь!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 