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    • Мать Роналду хотела сделать аборт, будучи беременной Криштиану

    Мать Роналду хотела сделать аборт, будучи беременной Криштиану

    Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, призналась, что мать футболиста Долореш планировала сделать аборт, когда была беременна футболистом.

    «Криштиану родился тогда, когда не должен был. Наша мама, Долореш, не могла родить ребенка – еды было мало, уходило много сил. Иногда даже того, что было, не хватало, чтобы прокормить всех.

    Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило ее в этот момент, и ребенок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех. И ребeнок появился на свет», – написала Авейру в соцсетях.

    • Накануне Криштиану провел 200-й матч за Португалию – это мировой рекорд.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • У него контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7838

      mihail200606 2 часа назад

      Терпение вознаградилось...

      0
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      Рейтинг: +3709

      acor94 2 часа назад

      Да просто денег не хватило на аборт)))

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      Рейтинг: +11

      PopAmira 3 часа назад

      Кришафобы были бы благодарны бабуле

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