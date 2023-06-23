Мать Роналду хотела сделать аборт, будучи беременной Криштиану

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, призналась, что мать футболиста Долореш планировала сделать аборт, когда была беременна футболистом.

«Криштиану родился тогда, когда не должен был. Наша мама, Долореш, не могла родить ребенка – еды было мало, уходило много сил. Иногда даже того, что было, не хватало, чтобы прокормить всех.

Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило ее в этот момент, и ребенок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех. И ребeнок появился на свет», – написала Авейру в соцсетях.