Игрок Франции не поехал в свадебное путешествие из-за вызова в сборную – его не выпустили на поле

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара побывал в расположении сборной Франции.
23-летнего футболиста вызвали в национальную команду вместо травмированного Адриана Рабьо, но ни разу не выпустили на поле.
Из-за поездки в сборную Камара пришлось отложить свадебное путешествие.
- Французы играли в отборе Евро-2024.
- Они победили Гибралтар (3:0) и Грецию (1:0).
- Дидье Дешам не дал игровой практики только троим футболистам – Камара, Маркусу Тюраму и Жордану Верету.
Когда тренер французской сборной узнал о ситуации, то дал такой комментарий.
«Я надеюсь, мадам не будет слишком сердиться на меня», – заявил Дешам.
А вот несколько фотографий со свадьбы Камара и инфлюэнсера Корали Порровеккио.
Фото: соцсети Бубакара Камара
Источник: RMC Sport