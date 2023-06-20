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    • Игрок Франции не поехал в свадебное путешествие из-за вызова в сборную – его не выпустили на поле

    Игрок Франции не поехал в свадебное путешествие из-за вызова в сборную – его не выпустили на поле

    Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара побывал в расположении сборной Франции.

    23-летнего футболиста вызвали в национальную команду вместо травмированного Адриана Рабьо, но ни разу не выпустили на поле.

    Из-за поездки в сборную Камара пришлось отложить свадебное путешествие.

    • Французы играли в отборе Евро-2024.
    • Они победили Гибралтар (3:0) и Грецию (1:0).
    • Дидье Дешам не дал игровой практики только троим футболистам – Камара, Маркусу Тюраму и Жордану Верету.

    Когда тренер французской сборной узнал о ситуации, то дал такой комментарий.

    «Я надеюсь, мадам не будет слишком сердиться на меня», – заявил Дешам.

    А вот несколько фотографий со свадьбы Камара и инфлюэнсера Корали Порровеккио.

    Фото: соцсети Бубакара Камара

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    Источник: RMC Sport

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