Адиев раскрыл секрет успеха Казахстана в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил успешную игру команды в отборе Евро-2024.

Команда Адиева выиграла три из четырех матчей отбора.

Казахстан занимает 2-е место в группе, уступая Финляндии по дополнительным показателям.

«Секрета какого-то нет. Это работа и вера в те идеи, которые мы доносим. Парни воплощают эти идеи, которые и дают результат. Они верят в то, что тренер предлагает им сделать, верят в самих себя. Наверно, эти вещи.

Наша команда – не набор личностей, в этом и залог нашего успеха. Все отдаются своему делу. Даже те, которые сидят на скамейке. У нас дыхание в одном ритме, поддерживаем друг друга», – сказал Адиев.