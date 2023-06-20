Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адиев раскрыл секрет успеха Казахстана в отборе Евро-2024

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил успешную игру команды в отборе Евро-2024.

    • Команда Адиева выиграла три из четырех матчей отбора.
    • Казахстан занимает 2-е место в группе, уступая Финляндии по дополнительным показателям.

    «Секрета какого-то нет. Это работа и вера в те идеи, которые мы доносим. Парни воплощают эти идеи, которые и дают результат. Они верят в то, что тренер предлагает им сделать, верят в самих себя. Наверно, эти вещи.

    Наша команда – не набор личностей, в этом и залог нашего успеха. Все отдаются своему делу. Даже те, которые сидят на скамейке. У нас дыхание в одном ритме, поддерживаем друг друга», – сказал Адиев.

    Новости по теме
    Казахстан Адиева выиграл 3 из 4 матчей отбора Евро-2024 и делит лидерство в группе с финнами 2
    Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ 2
    Главный тренер сборной Казахстана дал совет РФС, стоит ли переходить из УЕФА в Азию 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1936

      Fialet 1 час назад

      Дания сдохла, а остальные вообще не команды. Вот и весь секрет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +670

      Baggio1986 1 час назад

      Посмотрим по итогу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 