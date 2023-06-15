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Итоги четвертого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

15 июня 2023, 11:15
2

Всем привет, это команда «Бомбардира». Вчера завершился второй сезон «Конкурса прогнозов», который проходит совместно с Fonbet. Во три победителя конкурса.

1. Mavlu. Он получает 12000 рублей.

2. Viktor_86. Он получает 8000 рублей

3. SHAR522. Он получает 5000 рублей.

Победители, поздравляем вас! Мы свяжемся с вами в ближайшее время и напишем на электронные почты, которые привязаны к вашим аккаунтам на «Бомбардире». Если вы потеряли доступ к ним, просим написать в комментарии к этому посту. Победители первого сезона:

Итоги первого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

Итоги второго сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

Итоги третьего сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

Источник: «Бомбардир»
Оффтоп
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mavlu
1686933425
Приятно...очень
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SHAR522
1688137458
Когда ждать приз?
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