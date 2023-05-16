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    • Итоги третьего сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

    Итоги третьего сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

    Всем привет, это команда «Бомбардира». Вчера завершился второй сезон «Конкурса прогнозов», который проходит совместно с Fonbet. Во три победителя конкурса.

    1. zra78. Он получает 12000 рублей.

    2. Bez Imeni. Он получает 8000 рублей

    3. Мусан. Он получает 5000 рублей.

    Победители, поздравляем вас! Мы свяжемся с вами в ближайшее время и напишем на электронные почты, которые привязаны к вашим аккаунтам на «Бомбардире». Если вы потеряли доступ к ним, просим написать в комментарии к этому посту. Победители первого сезона:

    Итоги первого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

    Итоги второго сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

    Если вы участвовали в акции «Бомбардира» и Fonbet, но ничего не выиграли, не расстраивайтесь! У вас будет шанс уже в этом сезоне. Для этого вам нужно просто сделать ставки на ближайшие туры и угадать результат матчей:

    Участвуйте в «Конкурсе прогнозов» от «Бомбардира» и выигрывайте денежные призы!

    Источник: «Бомбардир»

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