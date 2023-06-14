НХЛ запретила Барбашеву привезти Кубок Стэнли в Россию

Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашев не сможет привезти завоеванный Кубок Стэнли в Россию. Это решение НХЛ.

После победы каждый обладатель Кубка Стэнли получает трофей в свободное пользование на сутки. Обычно его везут на родину.

Кубок Стэнли неоднократно привозили в Россию другие игроки.

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории – спустя 6 лет с момента дебюта в лиге.

«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом форвард «Вегаса» Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», – сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.