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    НХЛ запретила Барбашеву привезти Кубок Стэнли в Россию

    Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашев не сможет привезти завоеванный Кубок Стэнли в Россию. Это решение НХЛ.

    • После победы каждый обладатель Кубка Стэнли получает трофей в свободное пользование на сутки. Обычно его везут на родину.
    • Кубок Стэнли неоднократно привозили в Россию другие игроки.
    • «Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории – спустя 6 лет с момента дебюта в лиге.

    «С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом форвард «Вегаса» Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», – сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

    Источник: «Матч ТВ»

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