Масштабные изменения в «Химках»: команду покинет половина игроков

В «Химках» ожидаются серьезные изменения после вылета клуба из РПЛ.
По информации Metaratings, клуб рассчитывает, что в команде останутся вратарь Антон Митрюшкин, защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Милентиевич, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Лев Скворцов, Артур Черный, полузащитники Бутта Магомедов, Аяз Гулиев и нападающий Илья Садыгов.
Большинство других футболистов покинут «Химки».
- «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели 3 сезона.
- Клуб занял 15-е место в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: Metaratings