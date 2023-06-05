Масштабные изменения в «Химках»: команду покинет половина игроков

В «Химках» ожидаются серьезные изменения после вылета клуба из РПЛ.

По информации Metaratings, клуб рассчитывает, что в команде останутся вратарь Антон Митрюшкин, защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Милентиевич, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Лев Скворцов, Артур Черный, полузащитники Бутта Магомедов, Аяз Гулиев и нападающий Илья Садыгов.

Большинство других футболистов покинут «Химки».