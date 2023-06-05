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    • Масштабные изменения в «Химках»: команду покинет половина игроков

    Масштабные изменения в «Химках»: команду покинет половина игроков

    В «Химках» ожидаются серьезные изменения после вылета клуба из РПЛ.

    По информации Metaratings, клуб рассчитывает, что в команде останутся вратарь Антон Митрюшкин, защитники Виталий Лысцов, Лео Андраде, Петар Голубович, Стефан Милентиевич, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Лев Скворцов, Артур Черный, полузащитники Бутта Магомедов, Аяз Гулиев и нападающий Илья Садыгов.

    Большинство других футболистов покинут «Химки».

    • «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели 3 сезона.
    • Клуб занял 15-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    05.06.2023 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4229

      Ziklop 11 часов назад

      удачного завершения сезона и перехода в ФНЛ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6483

      Enter2006 13 часов назад

      Садыговых оставляйте чтобы во вторую лигу перейти. Всё к этому и идёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21562

      derrik2000 14 часов назад

      Куда же без НАПАДАЮЩЕГО Ильи Садыгова!
      Только Химки, только впИрОд! )))))

      2
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      Рейтинг: +181

      BVG4 14 часов назад

      Дык в Химках это уже как традиция - всем составом в межсезонье уходить! В зимнюю паузу вон около 10 игроков основы, во главе с Глушаком слиняли...

      1
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