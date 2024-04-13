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    • «Химки» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Химки» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Химки
    13.04.2024, суббота, 17:00
    Россия. Первая лига, 27 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 34‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.73
    Х
    2.95
    П2
    6.6
    Реклама, 18+
    Шинник
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Химки
    96
    Игорь Обухов
    ВР
    13
    Сергей Терехов
    ЛЗ
    5
    Данил Степанов
    ЛЗ
    4
    Олег Исаенко
    ЛЗ
    23
    Захар Волков
    ЦЗ
    67
    Сергей Варатынов
    ЦЗ
    2
    Петар Голубович
    ПЗ
    80
    Хетаг Хосонов
    ЦП
    17
    Илья Берковский
    АП
    97
    Бутта Магомедов
    АП
    9
    Александр Руденко
    ЛВ
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    53
    Никита Котин
    ЦЗ
    27
    Седрик Гогуа
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    50
    Артем Голубев
    ЦП
    3
    Максим Поляков
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Химки
    1
    Антон Митрюшкин
    ВР
    27
    Юрий Журавлев
    ЦЗ
    66
    Лео Андраде
    ЦЗ
    22
    Лев Скворцов
    ПЗ
    77
    Роман Юзепчук
    ПЗ
    10
    Самину Абдуллахи
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    31
    Тимур Касимов
    ЛВ
    32
    Артем Кулишев
    ПВ
    11
    Аршак Корян
    ПВ
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    7
    Илья Садыгов
    ЦФ
    Шинник
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    3-2-1-3
    96
    Обухов
    5
    Степанов
    23
    Волков
    67
    Варатынов
    4
    Исаенко
    2
    Голубович
    80
    Хосонов
    9
    Руденко
    97
    Магомедов
    17
    Берковский
    3-1-3-2-1
    56
    Довбня
    77
    Валиахметов
    27
    Гогуа
    53
    Котин
    38
    Алейников
    5
    Зинков
    50
    Голубев
    3
    Поляков
    61
    Малахов
    11
    Саусь
    21
    Андреев
    Остались в запасе
    Химки
    Шинник
    1
    Антон Митрюшкин
    ВР
    27
    Юрий Журавлев
    ЦЗ
    66
    Лео Андраде
    ЦЗ
    22
    Лев Скворцов
    ПЗ
    77
    Роман Юзепчук
    ПЗ
    10
    Самину Абдуллахи
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    31
    Тимур Касимов
    ЛВ
    32
    Артем Кулишев
    ПВ
    11
    Аршак Корян
    ПВ
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    7
    Илья Садыгов
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Остались в запасе
    1
    Антон Митрюшкин
    ВР
    27
    Юрий Журавлев
    ЦЗ
    66
    Лео Андраде
    ЦЗ
    22
    Лев Скворцов
    ПЗ
    77
    Роман Юзепчук
    ПЗ
    10
    Самину Абдуллахи
    ОП
    52
    Равиль Нетфуллин
    ЦП
    31
    Тимур Касимов
    ЛВ
    32
    Артем Кулишев
    ПВ
    11
    Аршак Корян
    ПВ
    8
    Кирилл Панченко
    ЦФ
    7
    Илья Садыгов
    ЦФ
    Остались в запасе
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Талалаев
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Статистика матча Химки - Шинник
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Шинника», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Шинник»

    «Химки» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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