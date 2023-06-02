Ловчев ответил, справедлива ли победа «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат финального матча ЛЕ.

«Севилья» победила «Рому» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Испанцы выиграли Лигу Европы / Кубок УЕФА в 7-й раз в истории.

Тренер римлян Жозе Моуринью впервые в карьере потерпел поражение в еврокубковом финале.

«Матч зрелищным не получился. Жозе Моуринью, безусловно, большой тренер и в его резюме множество трофеев, но команды его непривлекательны.

Совсем не расстроился поражению его команды. «Севилья», которая идет в середине таблицы своего чемпионата, заслужила трофей – хотя бы тем, как она прошла «Ювентус» и «МЮ».

Напряжение в финале было огромное, был спектакль в исполнении Моуринью. А в целом матч был довольно скучный», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.