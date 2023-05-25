Юрист рассказал, какой будет дисквалификация Соболева в случае успешной апелляции «Спартака»

Футбольный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли КДК РФС снизить дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.
- Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
- Соболев получил 4 матча дисквалификации.
«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, что это займeт около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.
Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», – сказал Прокопец.
Источник: «Чемпионат»