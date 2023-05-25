Юрист рассказал, какой будет дисквалификация Соболева в случае успешной апелляции «Спартака»

Футбольный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли КДК РФС снизить дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев получил 4 матча дисквалификации.

«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, что это займeт около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.

Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», – сказал Прокопец.