Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Юрист рассказал, какой будет дисквалификация Соболева в случае успешной апелляции «Спартака»

    Юрист рассказал, какой будет дисквалификация Соболева в случае успешной апелляции «Спартака»

    Футбольный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли КДК РФС снизить дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
    • Соболев получил 4 матча дисквалификации.

    «КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, что это займeт около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.

    Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», – сказал Прокопец.

    Новости по теме
    Соболеву предстоит операция: он не тренируется с командой 6
    Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект» 11
    Милонов – о Соболеве: «Мы бы посмотрели на этого железнояйцевого человека в зоне СВО» 17
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19896

      Cleaner 1 час назад

      ФК Спартак нужно дисквалифицировать!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2455

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Вместо того, чтобы наказать подлеца хряки его выгораживают. Не, ну не свинство ли? Прям паскудство одно лезет из этого клуба. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 