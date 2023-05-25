«Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

Андрей Канчельскис считает, что статус футболиста «Спартака» помог Александру Соболеву избежать более длительной дисквалификации.
«Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошeл бы и спросил: «Вы видели, что он показал?» Правильно, что карточку отменили.
Соболев – игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», – сказал Канчельскис.
- Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
Источник: Metaratings