«Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

Канчельскис скромно (или трусливо) забыл продолжить "...а игроку Зенита дали бы меньше. Или не дали ничего."
Андрей Канчельскис считает, что статус футболиста «Спартака» помог Александру Соболеву избежать более длительной дисквалификации.
«Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошeл бы и спросил: «Вы видели, что он показал?» Правильно, что карточку отменили.
Соболев – игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», – сказал Канчельскис.
- Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.