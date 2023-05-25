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  • «Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

«Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

25 мая 2023, 10:48
7

Андрей Канчельскис считает, что статус футболиста «Спартака» помог Александру Соболеву избежать более длительной дисквалификации.

«Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошeл бы и спросил: «Вы видели, что он показал?» Правильно, что карточку отменили.

Соболев – игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», – сказал Канчельскис.

  • Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
  • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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JTherry
1685001915
Канчельскис, хватит хрень пороть с утра после бухла: Соболеву дали максимальное наказание по данной статье Регламента (от 2 до 4 игр), и не надо сравнивать при этом с футболистами Урала, это неприлично..!
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Дядя Серёжа
1685008086
Так у них районный
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vadikrew
1685009357
В очередной раз не понимаю, какая к херам разница почему показал, если все равно показал. Если условно 100 млн жителей России увидели этот жест в двух исполнениях? А завтра кто-то захочет привлечь внимание к тому, как его ударили по "куда-нибудь", но из-за языкового барьера не сможет объяснить и рубанет так же кого-то другого. Вот просто с целью "привлечь внимание и продемонстрировать"... И в очередной раз не понимаю почему толчок игрока, не владеющего мячом остается не замеченым. Возможно, отсутствие реакции со стороны судей на тот эпизод и привел к подобному накалу.
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oyabun
1685009622
Канчельскис скромно (или трусливо) забыл продолжить "...а игроку Зенита дали бы меньше. Или не дали ничего."
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ScarlettOgusania
1685037543
Кончальскиус, кончай пургу нести про статус игрока!)
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