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    • «Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

    «Игроку «Урала» дали бы больше»: Канчельскис оценил дисквалификацию Соболева

    Андрей Канчельскис считает, что статус футболиста «Спартака» помог Александру Соболеву избежать более длительной дисквалификации.

    «Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошeл бы и спросил: «Вы видели, что он показал?» Правильно, что карточку отменили.

    Соболев – игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», – сказал Канчельскис.

    • Форварда «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
    • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33822

      oyabun 25 минут назад

      Канчельскис скромно (или трусливо) забыл продолжить "...а игроку Зенита дали бы меньше. Или не дали ничего."

      1
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      Рейтинг: +112

      vadikrew 30 минут назад

      В очередной раз не понимаю, какая к херам разница почему показал, если все равно показал. Если условно 100 млн жителей России увидели этот жест в двух исполнениях? А завтра кто-то захочет привлечь внимание к тому, как его ударили по "куда-нибудь", но из-за языкового барьера не сможет объяснить и рубанет так же кого-то другого. Вот просто с целью "привлечь внимание и продемонстрировать"... И в очередной раз не понимаю почему толчок игрока, не владеющего мячом остается не замеченым. Возможно, отсутствие реакции со стороны судей на тот эпизод и привел к подобному накалу.

      1
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      Рейтинг: +5856

      Дядя Серёжа 51 минуту назад

      Так у них районный

      0
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      Рейтинг: +1234

      Спартач80 1 час назад

      А кто виноват что лег,выполняющий свою работу в России,не может объяснить на местном языке?....

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      Рейтинг: +477

      cska1948 > Спартач80 34 минуты назад

      Карасёв поступил подло по отношению к Роши. Зная, что тот не владеет русским и поэтому объясняется жестами намеренно показал ему КК,

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      Рейтинг: +29805

      JTherry 2 часа назад

      Канчельскис, хватит хрень пороть с утра после бухла: Соболеву дали максимальное наказание по данной статье Регламента (от 2 до 4 игр), и не надо сравнивать при этом с футболистами Урала, это неприлично..!

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