В КДК объяснили, почему Соболева дисквалифицировали на четыре матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за непристойный жест.

«Он извинился за свой поступок, представители «Спартака» сказали, что клуб осудил его поведение.

Мы посмотрели видео. Безусловно, комитет считает, что поступок носит циничный характер, в присутствии 25 тысяч зрителей, вся страна увидела циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений: наказание в Кубке, наказание за грубую игру.

Наказание на четыре матча», – заявил Григорьянц.