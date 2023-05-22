«Недоумок какой-то»: Смородская – о Соболеве

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).
- Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.
– Это называется распущенность.
– Насколько вам, как женщине, было неприятно видеть жест Соболева?
– Ну что мы будем обсуждать эти постыдные моменты. Совершенно недоумок какой-то.
Очень уверен в своем звездном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нем говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации.
– Вы поняли, за что был удален Роша?
– Нет.
Источник: «РБ Спорт»