«Недоумок какой-то»: Смородская – о Соболеве

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.

– Это называется распущенность.

– Насколько вам, как женщине, было неприятно видеть жест Соболева?

– Ну что мы будем обсуждать эти постыдные моменты. Совершенно недоумок какой-то.

Очень уверен в своем звездном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нем говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации.

– Вы поняли, за что был удален Роша?

– Нет.