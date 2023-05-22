Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Недоумок какой-то»: Смородская – о Соболеве

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Александра Соболева за его поведение в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку.

    – Это называется распущенность.

    – Насколько вам, как женщине, было неприятно видеть жест Соболева?

    – Ну что мы будем обсуждать эти постыдные моменты. Совершенно недоумок какой-то.

    Очень уверен в своем звездном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нем говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации.

    – Вы поняли, за что был удален Роша?

    – Нет.

    Новости по теме
    Джикия пообещал поговорить с Соболевым 7
    «Безобразное поведение»: Ловчев разнес Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА 13
    «Гопник, случайно оказавшийся в футболе»: бывший президент «Спартака» – о Соболеве 27
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 