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    Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны»

    «Барселона» смогла убедить Ла Лигу, что снизит расходы на 200 миллионов евро за два года.

    В связи с этим финансовый план каталонского клуба был одобрен на заседании в пятницу, но объявят об этом только в понедельник.

    После этого «Барса» получит право регистрировать новые контракты и заниматься трансферами.

    При этом новому чемпиону Испании разрешат вернуться к работе по правилу 1/1, то есть на каждый сэкономленный евро клуб сможет потратить такую же сумму.

    Ранее «Барселона» была ограничена правилом 1/4, то есть могла распоряжаться лишь четвертью от сэкономленной суммы.

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    Источник: Sport.es

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