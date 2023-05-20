Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны»

«Барселона» смогла убедить Ла Лигу, что снизит расходы на 200 миллионов евро за два года.

В связи с этим финансовый план каталонского клуба был одобрен на заседании в пятницу, но объявят об этом только в понедельник.

После этого «Барса» получит право регистрировать новые контракты и заниматься трансферами.

При этом новому чемпиону Испании разрешат вернуться к работе по правилу 1/1, то есть на каждый сэкономленный евро клуб сможет потратить такую же сумму.

Ранее «Барселона» была ограничена правилом 1/4, то есть могла распоряжаться лишь четвертью от сэкономленной суммы.