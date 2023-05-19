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    • Фанаты «АЗ Алкмаара» напали на болельщиков и семьи игроков «Вест Хэма» после матча Лиги конференций

    Фанаты «АЗ Алкмаара» напали на болельщиков и семьи игроков «Вест Хэма» после матча Лиги конференций

    Ответный полуфинал Лиги конференций между «АЗ Алкмааром» и «Вест Хэмом» завершился скандалом.

    Лондонцы на выезде победили со счетом 1:0 и прошли дальше, что вызвало агрессию местных ультрас.

    Радикальные фанаты прорвались к гостевому сектору и атаковали болельщиков команды-соперника.

    Там же находились семьи футболистов «Вест Хэма», которые, увидев происходящее, бросились на трибуны.

    Было зафиксировано несколько драк. О пострадавших пока не сообщается.

    «Вест Хэм» 7 июня в Праге разыграет трофей Лиги конференций с «Фиорентиной».

    Фото: твиттер Casual Ultra Official, HooligansTV

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Alec7183 6 минут назад

      Райский сад, райский сад,
      Кулаки в сопло летят

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