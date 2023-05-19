Фанаты «АЗ Алкмаара» напали на болельщиков и семьи игроков «Вест Хэма» после матча Лиги конференций

Ответный полуфинал Лиги конференций между «АЗ Алкмааром» и «Вест Хэмом» завершился скандалом.
Лондонцы на выезде победили со счетом 1:0 и прошли дальше, что вызвало агрессию местных ультрас.
Радикальные фанаты прорвались к гостевому сектору и атаковали болельщиков команды-соперника.
Там же находились семьи футболистов «Вест Хэма», которые, увидев происходящее, бросились на трибуны.
Было зафиксировано несколько драк. О пострадавших пока не сообщается.
«Вест Хэм» 7 июня в Праге разыграет трофей Лиги конференций с «Фиорентиной».
Фото: твиттер Casual Ultra Official, HooligansTV
Источник: «Бомбардир»