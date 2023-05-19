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    • Стали известны премиальные игроков «Ман Сити» в случае победы в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии

    Стали известны премиальные игроков «Ман Сити» в случае победы в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии

    Игроки, которые наиболее часто выходят в стартовом составе «Манчестер Сити» получат более 2 миллионов фунтов бонусов, если команда выиграет Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

    По информации The Times, топ-игроки «Ман Сити» получат 1 миллион фунтов в случае победы в Лиге чемпионов, 750 тысяч – за чемпионство и 300 тысяч фунтов – за победу в Кубке Англии.

    Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому то, кто играет меньше, получит меньшую сумму.

    • «Ман Сити» уверенно лидирует в АПЛ.
    • В финале ЛЧ английский клуб встретится с «Интером».
    • «МЮ» – соперник по финалу Кубка Англии.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4661

      Бомбардиръ 1 час назад

      Призовые там - сущие копейки для игроков топ-уровня. Очень интересно...

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