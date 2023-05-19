Стали известны премиальные игроков «Ман Сити» в случае победы в ЛЧ, АПЛ и Кубке Англии

Игроки, которые наиболее часто выходят в стартовом составе «Манчестер Сити» получат более 2 миллионов фунтов бонусов, если команда выиграет Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

По информации The Times, топ-игроки «Ман Сити» получат 1 миллион фунтов в случае победы в Лиге чемпионов, 750 тысяч – за чемпионство и 300 тысяч фунтов – за победу в Кубке Англии.

Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому тот, кто играет меньше, получит меньшую сумму.