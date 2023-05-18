Российский хоккеист Задоров объяснил, почему надел радужный свитер на матч НХЛ

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, почему вышел на раскатку перед матчем НХЛ в радужном свитере.

– В этом сезоне произошел какой-то повальный отказ от выхода на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества. Перед раскаткой с «Лос-Анджелесом» вам в клубе говорили, что можете не участвовать?

– Мое мнение спрашивали. Спрашивали у меня, у Кадри и у Лучича. Мы в команде обсуждали эту тему. Все ребята хотят, чтобы у них был выбор. Ваня Проворов первым поднял эту тему. Всем хочется, чтобы НХЛ общалась с игроками, спрашивала наше мнение, а не навязывала нам ничего. Нам выбор дали.

Я решил надеть джерси, потому что уже в «Чикаго» ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю.

– В прошлые сезоны вашего мнения не спрашивали?

– Спрашивать начали только в этом году после истории с Ваней Проворовым. В прошлом сезоне в «Калгари» этой акции не было, в «Колорадо» тоже не было. Майки мы надевали в «Чикаго». Все зависит от рынка команды.