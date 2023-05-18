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    • Российский хоккеист Задоров объяснил, почему надел радужный свитер на матч НХЛ

    Российский хоккеист Задоров объяснил, почему надел радужный свитер на матч НХЛ

    Российский защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, почему вышел на раскатку перед матчем НХЛ в радужном свитере.

    – В этом сезоне произошел какой-то повальный отказ от выхода на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества. Перед раскаткой с «Лос-Анджелесом» вам в клубе говорили, что можете не участвовать?

    – Мое мнение спрашивали. Спрашивали у меня, у Кадри и у Лучича. Мы в команде обсуждали эту тему. Все ребята хотят, чтобы у них был выбор. Ваня Проворов первым поднял эту тему. Всем хочется, чтобы НХЛ общалась с игроками, спрашивала наше мнение, а не навязывала нам ничего. Нам выбор дали.

    Я решил надеть джерси, потому что уже в «Чикаго» ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю.

    – В прошлые сезоны вашего мнения не спрашивали?

    – Спрашивать начали только в этом году после истории с Ваней Проворовым. В прошлом сезоне в «Калгари» этой акции не было, в «Колорадо» тоже не было. Майки мы надевали в «Чикаго». Все зависит от рынка команды.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7962

      FanatSerj 1 час назад

      "Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю."
      Удивительно это работает, когда русских спортсменов заставляют носить майки ЛГБТ и это ничего как бы не значит, а вот в цвета флага свой страны они одеться не могут, одним словом демократия и западные "свободы" во всех своих лицемерных проявлениях.

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      Рейтинг: +67

      barka22 > FanatSerj 1 час назад

      ты сравниваешь тёплое с мягким чувак)) нелицемерный ты наш, лучше смотри, что в России творится. За слова уже сажают, а ты всё запад ругаешь. Ну в принципе молодец)) ругать запад безопаснее, продолжай

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