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    FIFA 23 представила сборную сезона Бундеслиги

    Разработчики FIFA 23 составили сборную сезона Бундеслиги. В нее попали 18 лучших игроков чемпионата.

    В сезоне Бундеслиги осталось три тура.

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    Источник: EA

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    12.05.2023 22:14
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