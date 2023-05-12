FIFA 23 представила сборную сезона Бундеслиги

Разработчики FIFA 23 составили сборную сезона Бундеслиги. В нее попали 18 лучших игроков чемпионата.
- Джуд Беллингем – рейтинг 97
- Джамал Мусиала – 97
- Йозуа Киммих – 96
- Матейс де Лигт – 96
- Садио Мане – 95
- Кристофер Нкунку – 95
- Леон Горецка – 95
- Мусса Диаби – 94
- Юлиан Брандт – 93
- Грегор Кобель – 92
- Альфонсо Дэвис – 92
- Жереми Фримпонг – 92
- Рандаль Коло Муани – 92
- Никлас Фуллкруг – 92
- Лерой Сане – 91
- Максенс Лакруа – 91
- Йонас Хофманн – 90
- Нико Шлоттербек – 90
В сезоне Бундеслиги осталось три тура.
Источник: EA