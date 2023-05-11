Уткин: «Зенит» все подминает под себя. Готов поздравить их с чемпионством следующего сезона»

Журналист Василий Уткин прокомментировал очередную победу «Зенита» в чемпионате России.

«Итак, «Зенит» – чемпион. Обстоятельства матча со «Спартаком» были остросюжетными. Да, там были спорные решения – практически всегда в пользу «Зенита». Но кого это интересует, ведь мы все уже к этому привыкли. «Зенит» сейчас чемпионств оформляет, а не завоeвывает, кто бы как это ни называл.

Не стану заострять внимание, что «Зенит» взял титул в матче со «Спартаком», потому что это был, безусловно, лишь вопрос времени.

На самом деле я уже готов поздравить «Зенит» с чемпионством следующего сезона, и делаю это совершенно искренне, практически без подколки. Потому что я действительно в этом уверен.

Ну, машина же, машина! Такая машина, которая практически всe подминает под себя. Как Кузяев Зобнина в отчeтном матче», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.