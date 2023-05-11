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    • Уткин: «Зенит» все подминает под себя. Готов поздравить их с чемпионством следующего сезона»

    Уткин: «Зенит» все подминает под себя. Готов поздравить их с чемпионством следующего сезона»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал очередную победу «Зенита» в чемпионате России.

    «Итак, «Зенит» – чемпион. Обстоятельства матча со «Спартаком» были остросюжетными. Да, там были спорные решения – практически всегда в пользу «Зенита». Но кого это интересует, ведь мы все уже к этому привыкли. «Зенит» сейчас чемпионств оформляет, а не завоeвывает, кто бы как это ни называл.

    Не стану заострять внимание, что «Зенит» взял титул в матче со «Спартаком», потому что это был, безусловно, лишь вопрос времени.

    На самом деле я уже готов поздравить «Зенит» с чемпионством следующего сезона, и делаю это совершенно искренне, практически без подколки. Потому что я действительно в этом уверен.

    Ну, машина же, машина! Такая машина, которая практически всe подминает под себя. Как Кузяев Зобнина в отчeтном матче», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • После предыдущего чемпионства Уткин так же поздравил «Зенит» с чемпионством-2023.
    • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2023 14:25
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