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Модрич прокомментировал ничью «Реала» с «Манчестер Сити»

10 мая 2023, 00:31

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.

Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов – у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом. В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.

Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить. Шансы – 50 на 50», – сказал Модрич.

  • Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Модрич Лука
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