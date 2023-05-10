Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Модрич прокомментировал ничью «Реала» с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.

    Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов – у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

    Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом. В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.

    Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить. Шансы – 50 на 50», – сказал Модрич.

    • Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему Холанд не забил «Реалу»
    Грилиш рассказал о письме от мамы перед матчем с «Реалом»
    Анчелотти оценил результат матча «Реал» – «Ман Сити» 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 