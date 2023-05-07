Кантона снялся в кино в роли изнасилованного регбиста

Во Франции в прокат вышел фильм «Колосс на глиняных ногах». Одну из ролей в нем сыграл бывший футболист Эрик Кантона.

Спортсмен сыграл регбиста Себастьяна Буэя, который в детском возрасте подвергался сексуальному насилию со стороны друга семьи. По сюжету половые акты между ними происходили по пути на тренировки по регби, когда Буэю было 12-16 лет.

Кантона сыграл Буэя в зрелом возрасте.

56-летний француз закончил футбольную карьеру в 1997 году.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Манчестер Юнайтед».

С командой он 4 раза брал АПЛ.

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