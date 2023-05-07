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    Кантона снялся в кино в роли изнасилованного регбиста

    Во Франции в прокат вышел фильм «Колосс на глиняных ногах». Одну из ролей в нем сыграл бывший футболист Эрик Кантона.

    Спортсмен сыграл регбиста Себастьяна Буэя, который в детском возрасте подвергался сексуальному насилию со стороны друга семьи. По сюжету половые акты между ними происходили по пути на тренировки по регби, когда Буэю было 12-16 лет.

    Кантона сыграл Буэя в зрелом возрасте.

    • 56-летний француз закончил футбольную карьеру в 1997 году.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Манчестер Юнайтед».
    • С командой он 4 раза брал АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 7 мая, 10:11

      Сегодня хряки снимутся в той же роли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +555

      eugen-han > Янвapь 69 7 мая, 11:19

      Не, упрутся, как никогда, и наверное будет ничья, которая устроит обе команды в моральном и нравственном аспекте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +738

      Номэд > Янвapь 69 7 мая, 11:46

      Все ещё помнят про видео из раздевалки педикулезных.

      0
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