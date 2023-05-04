Крутая акция «Манчестер Сити»: игроки угадывали себя на детских рисунках

Футболисты «Манчестер Сити» поучаствовали в милой акции с участием детей.

Манчестерские школьники нарисовали портреты игроков любимой команды.

Затем Рубен Диаш, Бернарду Силва, Натан Аке, Джек Грилиш и другие угадывали себя на детских рисунках.

Акция проводилась по инициативе клуба. Это часть проекта Healthy goals. Цель – собрать деньги на создание новых общественных футбольных полей в Манчестере, где будут осуществляться молодежные программы благотворительной организации.

Фото, видео: соцсети «Манчестер Сити»