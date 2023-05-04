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    • Крутая акция «Манчестер Сити»: игроки угадывали себя на детских рисунках

    Крутая акция «Манчестер Сити»: игроки угадывали себя на детских рисунках

    Футболисты «Манчестер Сити» поучаствовали в милой акции с участием детей.

    Манчестерские школьники нарисовали портреты игроков любимой команды.

    Затем Рубен Диаш, Бернарду Силва, Натан Аке, Джек Грилиш и другие угадывали себя на детских рисунках.

    Акция проводилась по инициативе клуба. Это часть проекта Healthy goals. Цель – собрать деньги на создание новых общественных футбольных полей в Манчестере, где будут осуществляться молодежные программы благотворительной организации.

    Фото, видео: соцсети «Манчестер Сити»

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2023 22:29
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