США могут принять финал Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин допустил, что финал Лиги чемпионов может пройти в США.

«Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы.

В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим.

Проведение финала ЛЧ в США возможно. Футбол чрезвычайно популярен в этой стране», – сказал Чеферин.