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    США могут принять финал Лиги чемпионов

    Президент УЕФА Александер Чеферин допустил, что финал Лиги чемпионов может пройти в США.

    «Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м – чемпионат Европы.

    В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м – в Лондоне, в 2025‑м – в Мюнхене. После этого – посмотрим.

    Проведение финала ЛЧ в США возможно. Футбол чрезвычайно популярен в этой стране», – сказал Чеферин.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh 50 минут назад

      Проведение финала ЛЧ в США возможно=====И это правильно.Всяким райкам петрушечным назло )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1193

      Таврида > dauzhhhhh 44 минуты назад

      Маладес, хорошо лизнул, две хрювни заработал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh > Таврида 34 минуты назад

      Гы гы Тебе бы к Соловьеву на его шоу. Там клоуны типа тебя.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1193

      Таврида > dauzhhhhh 32 минуты назад

      А клоуны вроде тебя обвафленнные у параши валяются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5741

      TOMSON 1 час назад

      После того как финал НХЛ или НБА пройдет в Европе

      1
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      Рейтинг: +1193

      Таврида 1 час назад

      Чеферин молодец, всегда думает как подлизнуть заокеанским хозяевам Европки.

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      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh > Таврида 1 час назад

      заокеанским хозяевам Европки====Гы гы Тебе бы к Соловьеву на его шоу. Там клоуны типа тебя.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34142

      VVM1964 > Таврида 1 час назад

      Это Масонский заговор )))

      1
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      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > dauzhhhhh 1 час назад

      Окопных дел мастер снова на сайте. Ждем серево про фронт в каждой новости.

      1
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      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > Таврида 1 час назад

      Так и есть. Пиндосы тянут всё себе, что пахнет деньгами.

      1
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      ...
      Рейтинг: +34142

      VVM1964 > R_a_i_n 1 час назад

      А когда Олимпиада у нас проходила и ЧМ мы кем были ???

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      ...
      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > VVM1964 1 час назад

      Россией!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh > R_a_i_n 1 час назад

      Петрушка латентная....А вот тут то и получилось што ваш ботоксный великий стратех лоханулся.Расчет у него был, что НАТО не впрягется за Украину после 24.02.22..Думал ваш што те отмолчатся )))
      А вона как все вышло...Будет ишо моГилизация. Ты Райка , или сыны твои ( ежели есть) все туда пойдут. Пушечным мясом.
      Про мясные штурмы вся Расея уже услышала.

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      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > dauzhhhhh 35 минут назад

      Окопный петушок свою обычную песню кукарекает))) Все на нато надеется)))

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      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh > R_a_i_n 32 минуты назад

      Будет ишо моГилизация. Ты Райка , или сыны твои ( ежели есть) все туда пойдут ?

      0
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      Рейтинг: +34142

      VVM1964 > R_a_i_n 27 минут назад

      Ну да, мы - ДЕРЖАВА, а они все так - недоразумение !!! )))

      1
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      Рейтинг: +1542

      сутулая собака и лисы > сутулая собака и лисы 22 минуты назад

      мне не совсем понятно, почему ты говоришь о войне, режиме, мобилизации и ставишь смайлики ")))".
      дружище, тебя это улыбает?

      по мне ты не либерал, не пацифист и не сторонник мира, а обычный чмошник закомплексованный, скудный ум которого только и способен гноить и злорадствовать.

      не знаю, почему вас бомбардир не банит.

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      Рейтинг: +306

      dauzhhhhh > сутулая собака и лисы 18 минут назад

      знаешь, если кого-то радует объявление мобилизации в стране, этот человек не либерал, этот человек чмонь закомплексованный, ....
      и почему бомбардир вас не банит.=============
      В твоем комменте виден страх перед мобилизацией...Ты не бойся, тебя мобилизуют ---а там все быстро...прилетит снаряд---тебя уже нет...Не забудь, сказать спасибо пукину.
      пы.сы.Кто поумнее, уже поменяли релокацию...А этому видать умишка не хватило...Печалька.

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      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > VVM1964 9 минут назад

      С чего это? Кто сказал, что они - недоразумение??

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      Рейтинг: +13429

      R_a_i_n > dauzhhhhh 8 минут назад

      А ты, окопный петушок, всех своих детей отправил в окопы, а сам сбежал в Россию. Это так по вашенски!

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      Рейтинг: +1542

      сутулая собака и лисы > dauzhhhhh 26 секунд назад

      есть пару нюансов.
      1) я не рф.
      2) я даже не в рф

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