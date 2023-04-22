Возвращение Месси в «Барселону» может сорваться из-за «дела Негрейры»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси внимательно следит за судейским скандалом, связанным с «Барселоной».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

Из-за так называемого «дела Негрейры» команде грозит исключение из еврокубков. Пока нет гарантии, что «Барса» избежит наказания.

35-летний Месси хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому для его возвращения клубу нужно добиться снятия обвинений.