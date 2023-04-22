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    • Возвращение Месси в «Барселону» может сорваться из-за «дела Негрейры»

    Возвращение Месси в «Барселону» может сорваться из-за «дела Негрейры»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси внимательно следит за судейским скандалом, связанным с «Барселоной».

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    Из-за так называемого «дела Негрейры» команде грозит исключение из еврокубков. Пока нет гарантии, что «Барса» избежит наказания.

    35-летний Месси хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому для его возвращения клубу нужно добиться снятия обвинений.

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    Источник: Mundo Deportivo

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