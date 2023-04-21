Лига Европы. «Рома» забила 4 гола «Фейеноорду» и пробилась в полуфинал

«Рома» на своем поле разгромила «Фейеноорд» со счетом 4:1 в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

В первом матче римляне уступили 0:1 и едва не упустили победу в сегодняшней встрече.

В дополнительное время игру перевел гол Пауло Дибалы на 89-й минуте, а в овертаймах были забиты еще два мяча.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Спинаццола, 60; 1:1 – Пайшао, 80; 2:1 – Дибала, 89; 3:1 – Эль-Шаарави, 101; 4:1 – Пеллегрини, 109.

Удаление: нет – Хименес, 120+1.

Первый матч – 0:1.

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