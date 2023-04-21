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    • Лига Европы. «Рома» забила 4 гола «Фейеноорду» и пробилась в полуфинал

    Лига Европы. «Рома» забила 4 гола «Фейеноорду» и пробилась в полуфинал

    «Рома» на своем поле разгромила «Фейеноорд» со счетом 4:1 в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

    В первом матче римляне уступили 0:1 и едва не упустили победу в сегодняшней встрече.

    В дополнительное время игру перевел гол Пауло Дибалы на 89-й минуте, а в овертаймах были забиты еще два мяча.

    Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

    Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 4:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Спинаццола, 60; 1:1 – Пайшао, 80; 2:1 – Дибала, 89; 3:1 – Эль-Шаарави, 101; 4:1 – Пеллегрини, 109.

    Удаление: нет – Хименес, 120+1.

    Первый матч – 0:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1144

      Soccerdealer63 14 минут назад

      ...забила 4 гола и ...ПРОБИЛАСЬ..??)))
      УБИЛА Фееноорд)))!!!

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      Рейтинг: +7049

      Красногорск_Фан 1 час назад

      У Моуриньо в Италии спорится. Команда последовательно строится и добивается новых вершин. Рому с убедительной победой. Сегодня в Риме праздник

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