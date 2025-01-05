Рома
05.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
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Лацио
10' Л. Пеллегрини
18' А. Салемакерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
16
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
30
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
30
Адам Марушич
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Маттео Гендузи
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
89
Ренато Марин
ВР
70
Giorgio De Marzi
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Гаэтано Кастровилли
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
20
Лум Чауна
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
3
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
16
Паредес
17
Коне
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
21
Дибала
11
Довбик
4-1-3-1-1
94
Проведель
30
Марушич
13
Романьоли
34
Гила
30
Тавареш
6
Ровелла
18
Исаксен
8
Гендузи
7
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
21
Дибала
35
Бальданци
35
Бальданци
21
Дибала
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
11
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Довбик
30
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
30
Марушич
10
Дзакканьи
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
30
Тавареш
14
Нослин
14
Нослин
30
Тавареш
18
Исаксен
20
Чауна
20
Чауна
18
Исаксен
7
Деле-Баширу
19
Диа
19
Диа
7
Деле-Баширу
Остались в запасе
Рома
Лацио
89
Ренато Марин
ВР
70
Giorgio De Marzi
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Гаэтано Кастровилли
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
70
Giorgio De Marzi
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Гаэтано Кастровилли
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Лацио
4
1
5
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
18
Офсайды
0
2
Количество передач
272
541
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лацио», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Betcity».