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  • «Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 18:50
Болонья
12.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Рома
61' Т. Даллинга 65' Л. Фергюсон (П)
58' А. Салемакерс 90+8' А. Довбик (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Alessandro Romano
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
33
Миранда
17
Беукема
26
Лукуми
3
Хольм
19
Фройлер
19
Фергюсон
25
Домингес
14
Ндой
21
Одгор
27
Даллинга
4-1-1-2-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3
Хольм
4
Пош
4
Пош
3
Хольм
25
Домингес
16
Айлинг
16
Айлинг
25
Домингес
14
Ндой
7
Орсолини
7
Орсолини
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
56
Салемакерс
59
Залевски
59
Залевски
56
Салемакерс
15
Хуммельс
2
Челик
2
Челик
15
Хуммельс
5
Паредес
61
Писилли
61
Писилли
5
Паредес
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Болонья
Рома
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Болонья - Рома
4
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
462
389
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Рома», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Рома»

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Болонья
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