12.01.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-2-2-2
1
Скорупски
33
Миранда
17
Беукема
26
Лукуми
3
Хольм
19
Фройлер
19
Фергюсон
25
Домингес
14
Ндой
21
Одгор
27
Даллинга
4-1-1-2-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
56
Салемакерс
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3
Хольм
4
Пош
4
Пош
3
Хольм
25
Домингес
16
Айлинг
16
Айлинг
25
Домингес
14
Ндой
7
Орсолини
7
Орсолини
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
56
Салемакерс
59
Залевски
59
Залевски
56
Салемакерс
15
Хуммельс
2
Челик
2
Челик
15
Хуммельс
5
Паредес
61
Писилли
61
Писилли
5
Паредес
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Болонья
Рома
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Болонья - Рома
4
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
10
Офсайды
2
2
Количество передач
462
389
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Рома», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»