Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть ЦСКА» – «Ак Барс»: 3 матч финала КХЛ, 21 апреля 2023

    Где смотреть ЦСКА» – «Ак Барс»: 3 матч финала КХЛ, 21 апреля 2023

    ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Счет в серии равный – 1:1.

    • Матч состоится в пятницу, 21 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    ЦСКА – фаворит третьего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 2,10. На ничью в основное время дают 3,60. На выигрыш казанцев можно поставить за 3,40.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 