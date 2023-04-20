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  • Где смотреть ЦСКА» – «Ак Барс»: 3 матч финала КХЛ, 21 апреля 2023

Где смотреть ЦСКА» – «Ак Барс»: 3 матч финала КХЛ, 21 апреля 2023

20 апреля 2023, 14:27

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

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Счет в серии равный – 1:1.

  • Матч состоится в пятницу, 21 апреля.
  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
  • Игру также будет транслировать «Фонбет».
  • Начало – в 19:30 мск.

ЦСКА – фаворит третьего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 2,10. На ничью в основное время дают 3,60. На выигрыш казанцев можно поставить за 3,40.

Источник: «Бомбардир»
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