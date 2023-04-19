Жесткий фол Роналду: зажал шею соперника локтем и повалил его на землю

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил грубый фол в матче против «Аль-Хиляля» (0:2).
38-летний португалец на 57-й минуте в прыжке зажал шею Густаво Куэльяры локтем и повалил соперника на землю.
Английский арбитр Майкл Оливер показал Роналду желтую карточку.
- Роналду не забивает два матча подряд.
- Криштиану в Саудовской Аравии с декабря.
- Португалец – самый высокооплачиваемый игрок в мире.
- У Роналду в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии 11 голов и 2 ассиста.
Фото: ESPN.
Источник: «Бомбардир»