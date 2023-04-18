Следствие рассматривает 2 версии гибели 29-летней гандболистки – она выпала из окна после поражения от ЦСКА

Следователи продолжают работать по факту гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Она выпала из окна после поражения от ЦСКА.

«Следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Криминальная версия не разрабатывается.