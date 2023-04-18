Следствие рассматривает 2 версии гибели 29-летней гандболистки – она выпала из окна после поражения от ЦСКА

Следователи продолжают работать по факту гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Она выпала из окна после поражения от ЦСКА.
«Следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид», – сообщил источник в правоохранительных органах.
Криминальная версия не разрабатывается.
- За день до смерти Дивак «Астраханочка» проиграла дома ЦСКА (28:37). Виктория принимала участие в игре.
- Дивак – 3-кратная чемпионка России.
- До «Астраханочки» она играла во Франции и Германии.
Источник: «Р-Спорт»