Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Следствие рассматривает 2 версии гибели 29-летней гандболистки – она выпала из окна после поражения от ЦСКА

    Следователи продолжают работать по факту гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Она выпала из окна после поражения от ЦСКА.

    «Следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Криминальная версия не разрабатывается.

    • За день до смерти Дивак «Астраханочка» проиграла дома ЦСКА (28:37). Виктория принимала участие в игре.
    • Дивак – 3-кратная чемпионка России.
    • До «Астраханочки» она играла во Франции и Германии.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 