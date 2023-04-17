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    Где смотреть матч «Бавария» – «Манчестер Сити»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 19 апреля 2023

    «Бавария» и «Манчестер Сити» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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    Первая игра закончилась победой мюнхенцев со счетом 3:0. Голы забили Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

    • Матч состоится в среду, 19 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    Букмекеры не видят фаворита ответного матча. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 2,75. На ничью дают 3,90. На выигрыш «Сити» можно поставить за 2,47.

    Источник: «Бомбардир»

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